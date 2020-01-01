Специальность: Охрана труда в машиностроении и приборостроении.
Период и форма обучения: 19 месяцев (заочная).
Квалификация: специалист по охране труда.
Общее количество часов: 1246 час.
Документы: три фотографии 3х4, копия диплома, копия паспорта.
Выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда является одной из основных превентивных мер по предупреждению производственного травматизма.
Цель программы: обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций; формирование у работников предприятия знаний, необходимых для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и обеспечения надлежащей охраны труда на предприятии в целом.
Программа обучения предназначена как для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций.
Программа обучения по специальности
«Охрана труда в машиностроении и приборостроении»
Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
- Основы идеологии белорусского государства.
- Основы психологии.
- Основы менеджмента и управление персоналом.
Блок общепрофессиональных дисциплин:
- Трудовое законодательство.
- Правовые и экономические основы охраны труда.
- Основы метрологии, стандартизации и сертификации.
- Эргономические основы организации рабочих мест.
- Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
- Основы экологической безопасности.
- Информационные технологии в охране труда.
- Безопасность работников организации в чрезвычайных ситуациях.
Блок дисциплин специальности:
- Основы технологии машиностроения и приборостроения..
- Безопасность труда в организациях машино-строительного комплекса.
- Система управления охраной труда в организации.
- Производственная санитария и гигиена труда, медико-профилактическое обеспечение в организациях машиностроительного комплекса.
- Пожарная безопасность в организациях машиностроительного комплекса.
- Энергоснабжение и энергосбережение на предприятии.
- Несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве.
- Методы обучения и инструктирования работников по охране труда.
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