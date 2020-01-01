Охрана труда

Специальность: Охрана труда в машиностроении и приборостроении.

Период и форма обучения: 19 месяцев (заочная).

Квалификация: специалист по охране труда.

Общее количество часов: 1246 час.

Документы: три фотографии 3х4, копия диплома, копия паспорта.

Выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда является одной из основных превентивных мер по предупреждению производственного травматизма.

Цель программы: обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций; формирование у работников предприятия знаний, необходимых для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и обеспечения надлежащей охраны труда на предприятии в целом.

Программа обучения предназначена как для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций.

Программа обучения по специальности

«Охрана труда в машиностроении и приборостроении»

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин:

Основы идеологии белорусского государства.

Основы психологии.

Основы менеджмента и управление персоналом.

Блок общепрофессиональных дисциплин:

Трудовое законодательство.

Правовые и экономические основы охраны труда.

Основы метрологии, стандартизации и сертификации.

Эргономические основы организации рабочих мест.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Основы экологической безопасности.

Информационные технологии в охране труда.

Безопасность работников организации в чрезвычайных ситуациях.

Блок дисциплин специальности:

Основы технологии машиностроения и приборостроения..

Безопасность труда в организациях машино-строительного комплекса.

Система управления охраной труда в организации.

Производственная санитария и гигиена труда, медико-профилактическое обеспечение в организациях машиностроительного комплекса.

Пожарная безопасность в организациях машиностроительного комплекса.

Энергоснабжение и энергосбережение на предприятии.

Несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве.

Методы обучения и инструктирования работников по охране труда.

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