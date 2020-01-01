Охрана труда

Регистрация на обучение по специальности Охрана труда

Специальность: Охрана труда в машиностроении и приборостроении.
Период и форма обучения: 19 месяцев (заочная).
Квалификация: специалист по охране труда.
Общее количество часов: 1246 час.

Документы: три фотографии 3х4, копия диплома, копия паспорта.

Выдается диплом государственного образца о переподготовке на уровне высшего образования.

Обучение по специальности Охране труда с госдипломомОхрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда является одной из основных превентивных мер по предупреждению производственного травматизма.

Цель программы: обучение требованиям охраны труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций; формирование у работников предприятия знаний, необходимых для сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и обеспечения надлежащей охраны труда на предприятии в целом.

Программа обучения предназначена как для руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций.

 

Программа обучения по специальности
 «Охрана труда в машиностроении и приборостроении»

Блок  гуманитарных и социально-экономических дисциплин:

  • Основы идеологии белорусского государства.
  • Основы психологии.
  • Основы менеджмента и управление персоналом.

 Блок общепрофессиональных дисциплин:

  • Трудовое законодательство.
  • Правовые и экономические основы охраны труда.
  • Основы метрологии, стандартизации и сертификации. 
  • Эргономические основы организации рабочих мест.
  • Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
  • Основы экологической безопасности.
  • Информационные технологии в охране труда.
  • Безопасность работников организации в чрезвычайных ситуациях.

 Блок дисциплин специальности:

  • Основы технологии машиностроения и приборостроения..
  • Безопасность труда в организациях машино-строительного комплекса.
  • Система управления охраной труда в организации.
  • Производственная санитария и гигиена труда, медико-профилактическое обеспечение в организациях машиностроительного комплекса.
  • Пожарная безопасность в организациях машиностроительного комплекса.
  • Энергоснабжение и энергосбережение на предприятии.
  • Несчастные случаи и профессиональные заболевания на производстве.
  • Методы обучения и инструктирования работников по охране труда.

 

Похожие специальности

logistika ipkЛогистика

Период и форма обучения: 18 месяцев (заочная).
Квалификация: специалист по логистике-экономист.

Подробнее...

 

marketing ipkМаркетинг

Период и форма обучения: 18 месяцев (заочная)
Квалификация: маркетолог.

Подробнее...

  